Novak se plasirao u četvrtfinale Vimbldona i oborio rekord Federera

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je danas u osmini finala pobedio Rusa Romana Safijulina rezultatom 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Đoković je današnjim trijumfom postao teniser sa najviše pobeda na Vimbldonu - 106, sada ima jednu više od Rodžera Federera. Meč je trajao tri sata i 27 minuta. Đoković je osmi teniser sveta, dok je Safijulin 132. na ATP listi. Sedmostruki šampion Vimbldona je četvrti set dobio nakon brejka u drugom gemu. Đoković će u četvrtfinalu Vimbldona u utorak igrati protiv pobednika meča između Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima i Španca Alehandra Davidoviča Fokine. Što se