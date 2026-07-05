Novak se plasirao u četvrtfinale Vimbldona i oborio rekord Federera

Euronews pre 3 minuta  |  Autor: euronews
Novak se plasirao u četvrtfinale Vimbldona i oborio rekord Federera

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je danas u osmini finala pobedio Rusa Romana Safijulina rezultatom 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Đoković je današnjim trijumfom postao teniser sa najviše pobeda na Vimbldonu - 106, sada ima jednu više od Rodžera Federera. Meč je trajao tri sata i 27 minuta. Đoković je osmi teniser sveta, dok je Safijulin 132. na ATP listi. Sedmostruki šampion Vimbldona je četvrti set dobio nakon brejka u drugom gemu. Đoković će u četvrtfinalu Vimbldona u utorak igrati protiv pobednika meča između Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima i Španca Alehandra Davidoviča Fokine. Što se
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Đoković prošao u četvrtfinale i postao teniser sa najviše pobeda na Vimbldonu

Đoković prošao u četvrtfinale i postao teniser sa najviše pobeda na Vimbldonu

Radio 021 pre 18 minuta
Đoković dobio nesvakidašnje pitanje posle pobede: "To si me pitala? I ti si igrala, sećaš se..."

Đoković dobio nesvakidašnje pitanje posle pobede: "To si me pitala? I ti si igrala, sećaš se..."

Nova pre 3 minuta
Novak Đoković oborio još jedan rekord na Vimbldonu: Savladao Safijulina i postao igrač sa najviše pobeda u istoriji čuvenog…

Novak Đoković oborio još jedan rekord na Vimbldonu: Savladao Safijulina i postao igrač sa najviše pobeda u istoriji čuvenog turnira

Nedeljnik pre 18 minuta
Đoković posle četiri seta pobedio Safijulina za plasman u četvrtfinale Vimbldona

Đoković posle četiri seta pobedio Safijulina za plasman u četvrtfinale Vimbldona

Serbian News Media pre 13 minuta
Đoković posle četiri seta pobedio Safijulina za plasman u četvrtfinale Vimbldona

Đoković posle četiri seta pobedio Safijulina za plasman u četvrtfinale Vimbldona

Radio sto plus pre 13 minuta
Đoković prošao u četvrtfinale i postao teniser sa najviše pobeda na Vimbldonu

Đoković prošao u četvrtfinale i postao teniser sa najviše pobeda na Vimbldonu

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Novak oborio rekord na Vimbldonu, ali potera za Federerom nije gotova

Novak oborio rekord na Vimbldonu, ali potera za Federerom nije gotova

Nova pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisVimbldonATPKanadaATP lista

Sport, najnovije vesti »

Rojters: Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije se pojavio na sahrani oca

Rojters: Vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamnei nije se pojavio na sahrani oca

Insajder pre 3 minuta
Đoković dobio nesvakidašnje pitanje posle pobede: "To si me pitala? I ti si igrala, sećaš se..."

Đoković dobio nesvakidašnje pitanje posle pobede: "To si me pitala? I ti si igrala, sećaš se..."

Nova pre 3 minuta
Prestigao je Rodžera Federera: Novi rekord i četvrtfinale Vimbldona za Đokovića

Prestigao je Rodžera Federera: Novi rekord i četvrtfinale Vimbldona za Đokovića

Danas pre 3 minuta
Đoković prošao u četvrtfinale i postao teniser sa najviše pobeda na Vimbldonu

Đoković prošao u četvrtfinale i postao teniser sa najviše pobeda na Vimbldonu

Radio 021 pre 18 minuta
Najviše pobeda ikada! Federer u prašini, Novak u 17. četvrtfinalu

Najviše pobeda ikada! Federer u prašini, Novak u 17. četvrtfinalu

Sport klub pre 3 minuta