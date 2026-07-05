Osam osoba ranjeno u pucnjavi na Koni Ajlendu, među njima četvoro dece

Euronews pre 6 sati  |  Autor: Tanjug
Osam osoba ranjeno u pucnjavi na Koni Ajlendu, među njima četvoro dece

Osam osoba, uključujući četvoro dece, ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila na Koni Ajlendu u njujorškoj opštini Bruklin, saopštila je Policijska uprava Njujorka (NYPD).

Policija je reagovala na prijave o više ranjenih iz vatrenog oružja oko 22.37 časova, preneo je NBC njuz. Po dolasku na lice mesta, policajci su zatekli osam osoba sa prostrelnim ranama, koje su prevezene u obližnje bolnice. Prema navodima policije, ranjeni su starosti između šest i 37 godina. Među povređenima su šestogodišnji dečak koji je pogođen u stomak, sedmogodišnji dečak ranjen u obe noge, 12-godišnji dečak pogođen u nogu i 14-godišnji dečak ranjen u butinu.
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