Pojačan saobraćaj zbog smene turista: AMSS upozorava na moguće gužve na putevima

Zbog sezone godišnjih odmora i ovog drugog dana vikenda očekuje se pojačan saobraćaj na auto-putevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima, uz moguća duža zadržavanja, saopštio je AMSS.

Svaka saobraćajna nezgoda, vanredni zastoj ili deonica na kojoj se izvode radovi može izazvati formiranje kolona i dodatno produžiti vreme putovanja. "Vozačima se savetuje da na put kreću isključivo odmorni i voze oprezno", apeluje AMSS na vozače. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema