UŽIVO RAT U UKRAJINI Nastavljene borbe u Ukrajini: Moskva tvrdi da napreduje, Kijev prijavio obaranje 115 dronova

Euronews pre 56 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
UŽIVO RAT U UKRAJINI Nastavljene borbe u Ukrajini: Moskva tvrdi da napreduje, Kijev prijavio obaranje 115 dronova
Rat u Ukrajini traje 1.592 dana. Predsednik Zelenski je u razgovoru sa Donaldom Trampom čestitao 250 godina nezavisnosti SAD, apelujući na hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot i jačanje sankcija Rusiji. Istovremeno, ruski Generalštab izvestio je Putina o "oslobađanju" Konstantinovke, gde Ministarstvo odbrane Rusije nudi predaju tela poginulih ukrajinskih vojnika. Iz Kremlja poručuju da bi pozdravili dolazak Zelenskog u Moskvu na sastanak sa ruskim predsednikom.
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