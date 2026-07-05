UŽIVO RAT U UKRAJINI Nastavljene borbe u Ukrajini: Moskva tvrdi da napreduje, Kijev prijavio obaranje 115 dronova

Rat u Ukrajini traje 1.592 dana. Predsednik Zelenski je u razgovoru sa Donaldom Trampom čestitao 250 godina nezavisnosti SAD, apelujući na hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot i jačanje sankcija Rusiji. Istovremeno, ruski Generalštab izvestio je Putina o "oslobađanju" Konstantinovke, gde Ministarstvo odbrane Rusije nudi predaju tela poginulih ukrajinskih vojnika. Iz Kremlja poručuju da bi pozdravili dolazak Zelenskog u Moskvu na sastanak sa ruskim predsednikom.