Sedam osoba, među njima troje dece, povređeno u saobraćajnoj nezgodi na Toponičkom putu

Glas juga pre 1 sat
Sedam osoba, među njima troje dece, povređeno u saobraćajnoj nezgodi na Toponičkom putu

„Sedam osoba prevezeno je u Univerzitetski klinički centar Niš radi ukazivanja lekarske pomoći.

Među učesnicima nezgode je i troje dece“, potvrđeno je za Glas juga iz Policijske uprave Niš. Policija je obavila uviđaj na mestu nezgode i o događaju obavestila Osnovno javno tužilaštvo. Saobraćaj na ovoj deonici bio je privremeno obustavljen, a nakon završetka uviđaja normalizovan je. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Niš saopšteno je da su se u Urgentni centar javile tri odrasle osobe koje su učestvovale u ovoj saobraćajnoj nezgodi – dvojica muškaraca stara 48
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