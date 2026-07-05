Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj zbog smene turista

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Bez čekanja je i na naplatnim
Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj zbog smene turista

Drugog dana vikenda na putevima širom Srbije očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja zbog sezone godišnjih odmora i smene turista, upozorio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najveće gužve mogu se očekivati na auto-putevima, glavnim magistralnim pravcima, kao i na prilazima graničnim prelazima. Iz AMSS-a navode da svaka saobraćajna nezgoda, neplanirani zastoj ili radovi na putu mogu dodatno usporiti saobraćaj i dovesti do stvaranja kolona. Vozačima se savetuje da na put kreću odmorni, da prilagode brzinu uslovima na putu i voze sa povećanim oprezom kako bi putovanje proteklo bezbedno. Prema poslednjim informacijama Uprave granične
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

AMSS: Gužve na putevima, moguća čekanja na granicama

AMSS: Gužve na putevima, moguća čekanja na granicama

Insajder pre 23 minuta
AMSS: Gužve na putevima, moguća čekanja na granicama

AMSS: Gužve na putevima, moguća čekanja na granicama

N1 Info pre 1 sat
AMSS: Gužve na putevima, moguća čekanja na granicama

AMSS: Gužve na putevima, moguća čekanja na granicama

Serbian News Media pre 1 sat
"Na put krećite odmorni i vozite pažljivo" Najnovije stanje na putevima: AMSS uputio apel vozačima, evo kakva je situacija na…

"Na put krećite odmorni i vozite pažljivo" Najnovije stanje na putevima: AMSS uputio apel vozačima, evo kakva je situacija na graničnim prelazima

Blic pre 2 sata
Pojačan saobraćaj zbog smene turista: AMSS upozorava na moguće gužve na putevima

Pojačan saobraćaj zbog smene turista: AMSS upozorava na moguće gužve na putevima

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AMSSstanje na putevima

Društvo, najnovije vesti »

Platforma za evropsku Srbiju: Od danas zajedničko delovanje i na nivou Vojvodine

Platforma za evropsku Srbiju: Od danas zajedničko delovanje i na nivou Vojvodine

Insajder pre 43 minuta
AMSS: Gužve na putevima, moguća čekanja na granicama

AMSS: Gužve na putevima, moguća čekanja na granicama

Insajder pre 23 minuta
Pomoćnik ministra zdravlja: Više od dva i po miliona domaćinstava uštedeće na lekovima

Pomoćnik ministra zdravlja: Više od dva i po miliona domaćinstava uštedeće na lekovima

N1 Info pre 58 minuta
Predsedništvo Koalicije 381: Usvojena Deklaracija o zaštiti na radu

Predsedništvo Koalicije 381: Usvojena Deklaracija o zaštiti na radu

Insajder pre 8 minuta
SSP: Novi femicid u Prokuplju - novi dokaz da sistem ne štiti žene

SSP: Novi femicid u Prokuplju - novi dokaz da sistem ne štiti žene

N1 Info pre 28 minuta