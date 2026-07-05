Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj zbog smene turista

Drugog dana vikenda na putevima širom Srbije očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja zbog sezone godišnjih odmora i smene turista, upozorio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najveće gužve mogu se očekivati na auto-putevima, glavnim magistralnim pravcima, kao i na prilazima graničnim prelazima. Iz AMSS-a navode da svaka saobraćajna nezgoda, neplanirani zastoj ili radovi na putu mogu dodatno usporiti saobraćaj i dovesti do stvaranja kolona. Vozačima se savetuje da na put kreću odmorni, da prilagode brzinu uslovima na putu i voze sa povećanim oprezom kako bi putovanje proteklo bezbedno. Prema poslednjim informacijama Uprave granične