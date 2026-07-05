Kakva je klasa Novak Đoković: Maestralna pobeda nad protivnikom u životnoj formi!

Hot sport pre 23 minuta
Kakva je klasa Novak Đoković: Maestralna pobeda nad protivnikom u životnoj formi!

Rusu želimo što brži povratak na pobedničku stazu, nedavno je imao strašnu povredu! Novak Đoković je prošao u četvrtfinale Vimbldona! Srpski teniser savladao je ruskog kvalifikanta Romana Safijulina posle velike borbe u osmini finala i nastavio pohod ka završnici londonskog grend slema.

Đoković je protiv Romana Safijulina, trenutno 132. tenisera sveta, morao dobro da se oznoji, ali je još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih šampiona u istoriji tenisa. Rus je pružio ozbiljan otpor, uspeo da zakomplikuje meč i uzme set, ali kada je bilo najvažnije, Novak je podigao nivo igre i priveo posao kraju. „Your name’s everywhere“ Roman Safiullin 🗣️ Novak Djokovic pic.twitter.com/mmfJcOYuGQ — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026 Srpski as je dobio prva
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