Najveća sramota u istoriji FIFA i svetskih prvenstava od kako fudbal postoji: Amerika sama sebi obrisala crveni karton, Belgijanci meta najveće malverzacije ikada!

Mundijal više ne sme da ima epitet regularnog! FIFA je napravila potez koji će sigurno izazvati ogromne reakcije — Folarin Balogun je “pomilovan” posle crvenog kartona i dobio je dozvolu da igra za Sjedinjene Američke Države u osmini finala Mundijala protiv Belgije.

Odluka koja na papiru možda ima pravno pokriće, ali u fudbalskom smislu deluje kao ozbiljan presedan i velika bruka za takmičenje. Balogun je bio isključen u meču protiv Bosne i Hercegovine, a očekivalo se da, kao i svaki drugi igrač posle direktnog crvenog kartona, automatski propusti narednu utakmicu. Ipak, FIFA je odlučila da mu kaznu suspenduje i omogući nastup u nokaut fazi, što je izazvalo mnogo polemike. Problem nije samo u tome što će SAD biti jače za