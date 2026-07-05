Najveća sramota u istoriji FIFA i svetskih prvenstava od kako fudbal postoji: Amerika sama sebi obrisala crveni karton, Belgijanci meta najveće malverzacije ikada!

Hot sport pre 1 sat
Najveća sramota u istoriji FIFA i svetskih prvenstava od kako fudbal postoji: Amerika sama sebi obrisala crveni karton…

Mundijal više ne sme da ima epitet regularnog! FIFA je napravila potez koji će sigurno izazvati ogromne reakcije — Folarin Balogun je “pomilovan” posle crvenog kartona i dobio je dozvolu da igra za Sjedinjene Američke Države u osmini finala Mundijala protiv Belgije.

Odluka koja na papiru možda ima pravno pokriće, ali u fudbalskom smislu deluje kao ozbiljan presedan i velika bruka za takmičenje. Balogun je bio isključen u meču protiv Bosne i Hercegovine, a očekivalo se da, kao i svaki drugi igrač posle direktnog crvenog kartona, automatski propusti narednu utakmicu. Ipak, FIFA je odlučila da mu kaznu suspenduje i omogući nastup u nokaut fazi, što je izazvalo mnogo polemike. Problem nije samo u tome što će SAD biti jače za
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