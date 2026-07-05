Orlići nisu uspeli: Amerikanci prejaki za srpsku reprezentaciju u finalu Svetskog prvenstva!

Nije bilo snage za više! Mlada reprezentacija Srbije nije uspela da napravi senzaciju u velikom finalu Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina.

Amerikanci su u Istanbulu slavili ubedljivo sa 107:81 i stigli do nove titule, dok su “orlići” turnir završili kao vicešampioni sveta. Srbija je u finalu FIBA U17 Svetskog prvenstva igrala protiv moćne selekcije Sjedinjenih Američkih Država, ali nije uspela da zaustavi fizički dominantnog rivala. Amerikanci su od samog starta nametnuli žestok ritam, već u prvoj četvrtini stekli dvocifrenu prednost i na kraju rutinski došli do zlata. Prva deonica bila je ključna za