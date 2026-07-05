Dekan Alanović: Filozofski fakultet u Novom Sadu primio pritužbu profesora Mihića

Filozofski fakultet u Novom Sadu primio je pritužbu vanrednog profesora Vladimira Mihića na odluku da ne bude ponovo izabran u zvanje i prosledio je Univerzitetu u Novom Sadu, izjavio je danas FoNetu dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović. On je precizirao da od 3. jula teče zakonski rok od 30 dana u kojem Senat Univerziteta u Novom Sadu u proširenom sastavu treba da odluči o podnetoj pritužbi.

Filozofski fakultet u Novom Sadu, Foto: Stefan Miljuš Prema njegovim rečima, Savet Univerziteta trebalo bi da imenuje šestočlanu komisiju iz reda nastavnika, nakon čega će biti zakazana sednica proširenog Senata. "Kada će to biti, trenutno ne znam i nemamo zvaničnu informaciju, ali pretpostavljam da će sednica biti održana tokom jula", rekao je Alanović. On je naveo da će predstavnici Filozofskog fakulteta na sednici zastupati stav Izbornog i Stručnog veća