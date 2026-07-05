Hitna pomoć: Poginuo mladić u saobraćajnoj nesreći u Boljevcima

Insajder pre 52 minuta  |  RTS
Hitna pomoć: Poginuo mladić u saobraćajnoj nesreći u Boljevcima

U saobraćajnoj nesreći oko jedan posle ponoći u Boljevcima poginuo je muškarac star 24 godine, kada je kolima udario u banderu, preneo je RTS.

Hitna pomoć. Foto: Srđan Ilić Doktorka Hitne pomoći Milena Popović rekla je za RTS da je muškarac star 24 godine preminuo kada je automobilom udario u banderu sinoć u Ulici mira u Boljevcima. Nesreća se dogodila 56 minuta posle ponoći, rekla je doktorka. U centru Beograda nešto pre ponoći povređen je motociklista star 36 godina. Takođe oko ponoći na Novom Beogradu u tuči su teško povređena dvojica od 19 i 44 godine. U Hitnoj pomoći agenciji Beta je rečeno da je ta
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