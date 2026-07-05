Pomoćnik ministra: Više od dva i po miliona domaćinstava uštedeće na lekovima

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Pomoćnik ministra: Više od dva i po miliona domaćinstava uštedeće na lekovima

Pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić rekao je da će više od dva i po miliona domaćinstava moći značajno da uštede zbog odluke vlasti da određene lekove nabavljaju po nižim cenama.

Lekovi, ilustracija Foto: Roberto Sorin/Unsplash Dodao je da je država na sebe preuzela najveći deo troškova. "Država je pre svega omogućila smanjenje učešća za lekove na recept A1 liste lekova, gde se učešće građana u njihovom plaćanju kretalo od 10 do 90 odsto. Da pojasnim, građani koji su do sada imali učešće u plaćanju terapija od 20 do 40 odsto imaće sada učešće od 10 odsto, oni sa učešćem od 50 odsto do 90 odsto imaće manje učešće do 40 odsto", rekao je Tasić
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