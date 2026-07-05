Rusija predlaže prekid vatre radi predaje tela ukrajinskih vojnika u Kostjantinovki

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Rusija predlaže prekid vatre radi predaje tela ukrajinskih vojnika u Kostjantinovki

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je predložilo privremeni prekid granatiranja Kostjantinovke 6. jula kako bi se, kako navodi, omogućila humanitarna operacija predaje tela poginulih ukrajinskih vojnika.

Ilustracija Foto: Tanjug/ AP Photo/ Andrii Marienko Prema predlogu Moskve, Ukrajina bi trebalo da obustavi vatru u periodu od 12 do 18 časova po moskovskom vremenu, preneo je Interfaks. Rusko ministarstvo navodi da je spremno da sprovede predaju tela nakon, kako tvrdi, preuzimanja kontrole nad gradom od strane ruskih snaga. Moskva je ranije saopštila da je 3. jula uspostavila kontrolu nad Kostjantinovkom. Više od 20 medija iz različitih zemalja izrazilo je
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