Ruske snage napale ukrajinske jedinice u Donjeckoj oblasti, ukrajinska PVO tokom noći neutralisala većinu ruskih dronova

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
Ruske snage napale ukrajinske jedinice u Donjeckoj oblasti, ukrajinska PVO tokom noći neutralisala većinu ruskih dronova

Ruske oružane snage izvele su napade na pripadnike i vojnu opremu ukrajinskih snaga u Donjeckoj Narodnoj Republici, izjavio je danas šef pres-centra grupe "Zapad" Ivan Bigma. Ukrajinske snage protivvazdušne odbrane (PVO) oborile su ili neutralisale 115 od ukupno 129 dronova koje su ruske snage lansirale tokom noćnog napada na Ukrajinu, saopštila je danas Komanda Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine.

Ukrajinski vojnici u Donjeckoj oblasti. Foto: Tanjug (Iryna Rybakova/Ukraine's 93rd Mechanized Brigade via AP) Prema rečima Bigme, uz podršku artiljerije, teških sistema bacača plamena i avijacije, ruske jedinice su, kako je naveo, pogodile dve mehanizovane brigade i jednu brigadu teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine u više naseljenih mesta u toj oblasti, prenela je RIA Novosti. On je dodao da se u toku nalaze aktivnosti razminiranja i čišćenja područja
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