Sutra vanredno zasedanje Skupštine: Među tačkama dnevnog reda REM i Zakon o roditeljima negovateljima

Skupština Srbije počinje sutra novo vanredno zasedanje, a među ključnim tačkama dnevnog reda biće Predlog zakona o roditeljima negovateljima, izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog autentičnog tumačenja odredbe Zakona o elektronskim medijima u vezi sa radom Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Foto: Srđan Ilić Među 18 tačaka dnevnog reda je Predlog zakona o roditeljima negovateljima, koji je podnela Vlada Srbije, a kojim bi prvi put trebalo sistemski da se uredi status roditelja koji pružaju celodnevnu negu deci sa teškim smetnjama i osobama kojima je takva podrška neophodna. Na dnevnom redu su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koje je podneo poslanik Miroslav Petrašinović. Biće razmatran i predlog autentičnog tumačenja člana