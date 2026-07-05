Sutra vanredno zasedanje Skupštine: Među tačkama dnevnog reda REM i Zakon o roditeljima negovateljima

Insajder pre 51 minuta  |  FoNet
Sutra vanredno zasedanje Skupštine: Među tačkama dnevnog reda REM i Zakon o roditeljima negovateljima

Skupština Srbije počinje sutra novo vanredno zasedanje, a među ključnim tačkama dnevnog reda biće Predlog zakona o roditeljima negovateljima, izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog autentičnog tumačenja odredbe Zakona o elektronskim medijima u vezi sa radom Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Foto: Srđan Ilić Među 18 tačaka dnevnog reda je Predlog zakona o roditeljima negovateljima, koji je podnela Vlada Srbije, a kojim bi prvi put trebalo sistemski da se uredi status roditelja koji pružaju celodnevnu negu deci sa teškim smetnjama i osobama kojima je takva podrška neophodna. Na dnevnom redu su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koje je podneo poslanik Miroslav Petrašinović. Biće razmatran i predlog autentičnog tumačenja člana
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