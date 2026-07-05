Vatrogasna služba Grčke: Požar kod Soluna još nije ugašen, hospitalizovana četiri vatrogasca

Insajder pre 52 minuta  |  Tanjug
Vatrogasna služba Grčke: Požar kod Soluna još nije ugašen, hospitalizovana četiri vatrogasca

Veliki šumski požar koji je izbio u subotu uveče u blizini severnih predgrađa Soluna, u oblasti Oreokastro, još nije ugašen, saopštila je grčka Vatrogasna služba. Plamen je stigao veoma blizu kuća u područjima iz kojih su građani noćas evakuisani, dok se pored fabričke jedinice za reciklažu, požar proširio i na fabriku tekstila, što je, prema izjavama šefa vatrogasne službe Kostasa Cigasa, doprinelo posebno visokom termičkom opterećenju i jačanju intenziteta požara.

Požar kod Soluna, vatrogasci. Foto: Tanjug (AP Photo/Giannis Papanikos) S prvim zracima sunca započeto je gašenje iz vazduha sa dva aviona i dva helikoptera, a izdata su i naređenja za dodatnu vazdušnu podršku. U gašenju požara trenutno učestvuje 154 vatrogasaca, sa 52 vozila, pet pešadijskih jedinica, uz vazdušnu podršku dva aviona i dva helikoptera. Prema prvim procenama vatra je pričinila štetu, negde manju, negde veću, na kućama, skladištima i infrastrukturi,
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