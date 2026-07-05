Malinari pozvali na protest u utorak: Otkupna cena od 400 dinara poniženje

Jugmedia pre 10 minuta  |  JuGmedia
Malinari pozvali na protest u utorak: Otkupna cena od 400 dinara poniženje

Udruženje malinara „Vilamet“ iz Arilja pozvao je sve nezadovoljne proizvođače malina na protest koji će biti održan u utorak, 7. jula, u 12 časova, ispred Opštine Arilje. „Ne prihvatamo otkupnu cenu od 400 dinara.

To je sramno, to nije ponuda, to je poniženje„, navode iz udruženja malinara. Oni dodaju da troškovi gajenja malina rastu, da je radna snaga sve skuplja, a cena njihovog rada je sve niža. Predsednik Udruženja malinara „Vilamet“ Mileta Pilčević rekao je ranije da je prošlogodišnja cena malina bila 620 do 630 dinara, iako je rod bio umanjen i da ne vidi razlog zašto je ovogodišnja cena 400 dinara. „Zašto se svake godine počinje sa ucenjivanjem proizvođača. Ova
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