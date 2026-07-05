Tri mlada života ugašena u jednom jutru, MUP apeluje na vozače

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Tri mlada života ugašena u jednom jutru, MUP apeluje na vozače

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na vozače da poštuju saobraćajne propise nakon dve teške saobraćajne nesreće koje su se jutros dogodile u Surčinu i Banji Koviljači, a u kojima su život izgubile tri mlade osobe.

U vreme kada je zbog letnje sezone pojačan saobraćaj i na putevima kroz jug Srbije, policija poziva na dodatni oprez. Kako je saopštio MUP, u nesreći u Surčinu poginuo je dvadesetdvogodišnji vozač putničkog automobila, dok su u Banji Koviljači stradala dvojica osamnaestogodišnjaka, vozač sa probnom vozačkom dozvolom i njegov saputnik. Prema prvim informacijama, do obe nesreće došlo je zbog neprilagođene brzine uslovima na putu i gubitka kontrole nad vozilom. Iz
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