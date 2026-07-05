Malinari pozvali na protest: Cena od 400 dinara neprihvatljiva

Kragujevačke pre 4 sati  |  Kragujevačke novine
Malinari pozvali na protest: Cena od 400 dinara neprihvatljiva

Udruženje malinara „Vilamet“ iz Arilja pozvao je sve nezadovoljne proizvođače malina na protest koji će biti održan u utorak, 7. jula, u 12 časova, ispred Opštine Arilje. – Ne prihvatamo otkupnu cenu od 400 dinara.

To je sramno, to nije ponuda, to je poniženje, navode iz udruženja malinara. Oni dodaju da troškovi gajenja malina rastu, da je radna snaga sve skuplja, a cena njihovog rada je sve niža. Predsednik Udruženja malinara „Vilamet“ Mileta Pilčević rekao je ranije da je prošlogodišnja cena malina bila 620 do 630 dinara, iako je rod bio umanjen i da ne vidi razlog zašto je ovogodišnja cena 400 dinara. – Zašto se svake godine počinje sa ucenjivanjem proizvođača. Ova
Otvori na kragujevacke.rs

Povezane vesti »

Malinari pozvali na protest u utorak: Otkupna cena od 400 dinara poniženje

Malinari pozvali na protest u utorak: Otkupna cena od 400 dinara poniženje

Jugmedia pre 1 sat
Protest malinara ovog utorka u Arilju, žale se na otkupnu cenu

Protest malinara ovog utorka u Arilju, žale se na otkupnu cenu

Nova ekonomija pre 3 sata
Malinari u utorak organizuju protest u Arilju

Malinari u utorak organizuju protest u Arilju

Radio 021 pre 4 sati
Protest malinara u utorak u Arilju

Protest malinara u utorak u Arilju

Serbian News Media pre 4 sati
Protest malinara u utorak u Arilju

Protest malinara u utorak u Arilju

Radio sto plus pre 3 sata
Protest malinara u utorak u Arilju: "Ne prihvatamo otkupnu cenu od 400 dinara - to je poniženje"

Protest malinara u utorak u Arilju: "Ne prihvatamo otkupnu cenu od 400 dinara - to je poniženje"

N1 Info pre 4 sati
Malinari iz Arilja pozvali na protest u utorak: Cena od 400 dinara neprihvatljiva

Malinari iz Arilja pozvali na protest u utorak: Cena od 400 dinara neprihvatljiva

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AriljeMalina

Ekonomija, najnovije vesti »

Clearview AI: Kako su nam ukrali lica i privatnost

Clearview AI: Kako su nam ukrali lica i privatnost

Forbes pre 2 minuta
Nemci ovo ne tolerišu: Zbog nepropisnog parkiranja oduzimaju dozvole, evo gde nikako ne smete da ostavite vozilo

Nemci ovo ne tolerišu: Zbog nepropisnog parkiranja oduzimaju dozvole, evo gde nikako ne smete da ostavite vozilo

Kurir pre 2 minuta
Prostran: Očekivani prinos pšenice 3,8 miliona tona po hektaru

Prostran: Očekivani prinos pšenice 3,8 miliona tona po hektaru

Politika pre 2 minuta
Na Produktnoj berzi u Novom Sadu najveće interesovanje za novi rod pšenice

Na Produktnoj berzi u Novom Sadu najveće interesovanje za novi rod pšenice

Politika pre 2 minuta
Obnovljena pomorska trgovina Irana i Katara nakon skoro pet meseci

Obnovljena pomorska trgovina Irana i Katara nakon skoro pet meseci

Insajder pre 32 minuta