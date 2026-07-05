Amerikanci upozorili Teheran: Izrael sprema likvidaciju visokih iranskih zvaničnika!

Američki zvaničnici upozorili su Iran da postoji mogućnost da Izrael likvidira iranske zvaničnike koji učestvuju u mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavili su "Njujork tajms" i CNN, pozivajući se na američke izvore.

Prema njihovim navodima, Vašington je još tokom proleća preneo Teheranu zabrinutost da bi meta Izraela mogli da budu predsednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Galibaf ili ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Američka strana je, preko posrednika o tome obavestila iranske vlasti. Predsednik SAD, Donald Trampu martu je odbio da novinarima otkrije sa kim Vašington pregovara u Iranu, uz obrazloženje da "ne želi da ti ljudi budu ubijeni". - Znate, to je malo teško.