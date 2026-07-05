Amerikanci upozorili Teheran: Izrael sprema likvidaciju visokih iranskih zvaničnika!

Kurir pre 1 sat  |  CNN/ Jutarnji/Preneo: V.M.)
Amerikanci upozorili Teheran: Izrael sprema likvidaciju visokih iranskih zvaničnika!

Američki zvaničnici upozorili su Iran da postoji mogućnost da Izrael likvidira iranske zvaničnike koji učestvuju u mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavili su "Njujork tajms" i CNN, pozivajući se na američke izvore.

Prema njihovim navodima, Vašington je još tokom proleća preneo Teheranu zabrinutost da bi meta Izraela mogli da budu predsednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Galibaf ili ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Američka strana je, preko posrednika o tome obavestila iranske vlasti. Predsednik SAD, Donald Trampu martu je odbio da novinarima otkrije sa kim Vašington pregovara u Iranu, uz obrazloženje da "ne želi da ti ljudi budu ubijeni". - Znate, to je malo teško.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Duboke podele u vrhu vlasti" Njujork tajms o stanju u Iranu nakon smrti Alija Hamneija

"Duboke podele u vrhu vlasti" Njujork tajms o stanju u Iranu nakon smrti Alija Hamneija

Blic pre 35 minuta
Tramp i Putin razgovarali telefonom: Predsednik SAD ponudio pomoć u okončanju rata u Ukrajini

Tramp i Putin razgovarali telefonom: Predsednik SAD ponudio pomoć u okončanju rata u Ukrajini

Newsmax Balkans pre 10 minuta
Drugi dan sahrane Alija Hamneija: Iranci pozivaju na osvetu

Drugi dan sahrane Alija Hamneija: Iranci pozivaju na osvetu

Politika pre 5 minuta
Nastavlja se ceremonija oproštaja od Alija Hamenija u Teheranu; Njujork tajms: Podele u iranskom vrhu

Nastavlja se ceremonija oproštaja od Alija Hamenija u Teheranu; Njujork tajms: Podele u iranskom vrhu

RTS pre 1 sat
Putin i Tramp razgovarali telefonom o Ukrajini, Bliskom istoku i bilateralnim odnosima

Putin i Tramp razgovarali telefonom o Ukrajini, Bliskom istoku i bilateralnim odnosima

NIN pre 1 sat
Skandal na sahrani ajatolaha Alija Hamneija: Sin naslednik se nije pojavio, sumnja se na ovaj razlog

Skandal na sahrani ajatolaha Alija Hamneija: Sin naslednik se nije pojavio, sumnja se na ovaj razlog

Mondo pre 2 sata
Sahrana Hamneija u Teheranu: Pojavila se trojica sinova, ali ne i novi vrhovni vođa Irana

Sahrana Hamneija u Teheranu: Pojavila se trojica sinova, ali ne i novi vrhovni vođa Irana

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelHezbolahNjujorkVašingtonTeheranCNNDonald Trampamerika

Svet, najnovije vesti »

Najmanje osam osoba, među kojima četvoro dece, upucano na Koni Ajlendu u SAD

Najmanje osam osoba, među kojima četvoro dece, upucano na Koni Ajlendu u SAD

Beta pre 30 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Peskov: Specijalna vojna operacija nastavlja se kao pravi rat; Zelenski: Rusija za nedelju dana lansirala…

UKRAJINSKA KRIZA - Peskov: Specijalna vojna operacija nastavlja se kao pravi rat; Zelenski: Rusija za nedelju dana lansirala oko 2.200 dronova

RTV pre 5 minuta
Najmanje 8 osoba, među kojima 4 dece, upucano na Koni Ajlendu u SAD

Najmanje 8 osoba, među kojima 4 dece, upucano na Koni Ajlendu u SAD

Nedeljnik pre 35 minuta
Rute pred teškim zadatkom: Kako zadržati Trampa u NATO-u usred novih podela

Rute pred teškim zadatkom: Kako zadržati Trampa u NATO-u usred novih podela

Nova pre 30 minuta
"Duboke podele u vrhu vlasti" Njujork tajms o stanju u Iranu nakon smrti Alija Hamneija

"Duboke podele u vrhu vlasti" Njujork tajms o stanju u Iranu nakon smrti Alija Hamneija

Blic pre 35 minuta