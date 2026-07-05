Biće veoma uzbudljivo! Još jedan spektakl u idealnom terminu! Evo gde možete da gledate utakmicu Brazil - Norveška!

Kurir pre 1 sat
Biće veoma uzbudljivo! Još jedan spektakl u idealnom terminu! Evo gde možete da gledate utakmicu Brazil - Norveška!

Fudbaleri Brazila i Norveške odmeriće snage u meču osmine finala Svetskog prvenstva.

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među osam najboljih na planeti! Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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