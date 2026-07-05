Dnevni horoskop za 5. jul: Ovnovima će se javiti bivša ljubav, Device samo o poslu misle, a Rakovi...

Kurir pre 12 minuta
Dnevni horoskop za 5. jul: Ovnovima će se javiti bivša ljubav, Device samo o poslu misle, a Rakovi...
Dnevni horoskop za 5. jul. Šta pripadnike Zodijaka očekuje poslednjeg dana u nedelji otkrivamo vam u detaljnoj astrološkoj prognozi za sve znake. Ovan Dragi Ovnovi nedelja vam donosi preko potreban mir ali vaš nemirni duh teško drži mesto na jednom mestu. Umesto da započinjete veliko spremanje kuće kanališite energiju u zajedničku fizičku aktivnost na otvorenom prostoru. U ljubavi ako ste slobodni možete dobiti zanimljivu poruku od nekoga iz prošlosti pa razmislite
Otvori na kurir.rs

Horoskop »

Dnevni horoskop za 5. jul 2026: Ribe razmišljaju o prošlosti, Vodolije čeka provod, a vas?

Dnevni horoskop za 5. jul 2026: Ribe razmišljaju o prošlosti, Vodolije čeka provod, a vas?

Mondo pre 1 sat
Nedeljni horoskop od 6. do 12. jula 2026. godine

Nedeljni horoskop od 6. do 12. jula 2026. godine

Luftika pre 18 sati
Dnevni horoskop za 5. jul 2026. godine

Dnevni horoskop za 5. jul 2026. godine

Luftika pre 19 sati
Dnevni horoskop za subotu 4. jul

Dnevni horoskop za subotu 4. jul

Glas Zaječara pre 20 sati
Dnevni horoskop za subotu, 4. jul 2026.

Dnevni horoskop za subotu, 4. jul 2026.

Moj Novi Sad pre 21 sat
Dnevni horoskop za 4. jul! Lav blista na ljubavnom planu, Škorpija donosi važnu odluku, Strelcu stiže neočekivana prilika

Dnevni horoskop za 4. jul! Lav blista na ljubavnom planu, Škorpija donosi važnu odluku, Strelcu stiže neočekivana prilika

Svet & Skandal pre 21 sat
Dnevni horoskop za subotu, 4. jul: Device da se posvete odmoru, Škorpije da posete stomatologa

Dnevni horoskop za subotu, 4. jul: Device da se posvete odmoru, Škorpije da posete stomatologa

Dnevnik pre 22 sata
Horoskop »

Ključne reči

Horoskop

Zabava, najnovije vesti »

Dragana Kosjerina se oglasila iz ilegale: Nakon vesti da je Mirka Vasiljević uskočila kao njena zamena, raznežila sve: "Jači…

Dragana Kosjerina se oglasila iz ilegale: Nakon vesti da je Mirka Vasiljević uskočila kao njena zamena, raznežila sve: "Jači, srećniji, zaljubljeniji" (foto)

Blic pre 18 minuta
Dnevni horoskop za 5. jul: Ovnovima će se javiti bivša ljubav, Device samo o poslu misle, a Rakovi...

Dnevni horoskop za 5. jul: Ovnovima će se javiti bivša ljubav, Device samo o poslu misle, a Rakovi...

Kurir pre 12 minuta
Zbog ovog snimka Selmi Bajrami zabranjen ulazak u Srbiju! Jedan gest izazvao haos u regionu, reakcije ne jenjavaju

Zbog ovog snimka Selmi Bajrami zabranjen ulazak u Srbiju! Jedan gest izazvao haos u regionu, reakcije ne jenjavaju

Kurir pre 8 minuta
Prženice pečene u rerni: Omiljen doručak gotov za samo nekoliko minuta i bez stajanja uz vreo šporet

Prženice pečene u rerni: Omiljen doručak gotov za samo nekoliko minuta i bez stajanja uz vreo šporet

Kurir pre 38 minuta
Matematičari izračunali kraj čovečanstva: Imamo čak 95% šansi da potpuno nestanemo, a evo i kada!

Matematičari izračunali kraj čovečanstva: Imamo čak 95% šansi da potpuno nestanemo, a evo i kada!

Blic pre 5 sati