Dnevni horoskop za 5. jul: Ovnovima će se javiti bivša ljubav, Device samo o poslu misle, a Rakovi...

Dnevni horoskop za 5. jul. Šta pripadnike Zodijaka očekuje poslednjeg dana u nedelji otkrivamo vam u detaljnoj astrološkoj prognozi za sve znake. Ovan Dragi Ovnovi nedelja vam donosi preko potreban mir ali vaš nemirni duh teško drži mesto na jednom mestu. Umesto da započinjete veliko spremanje kuće kanališite energiju u zajedničku fizičku aktivnost na otvorenom prostoru. U ljubavi ako ste slobodni možete dobiti zanimljivu poruku od nekoga iz prošlosti pa razmislite