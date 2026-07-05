(Fotogalerija) Tramp sa porodicom na proslavi Dana nezavisnosti SAD! "Američki san se vratio, a najbolje tek dolazi" Govorio je pred 150.000 ljudi! (video)

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp obratio se građanima okupljenim na proslavi Dana nezavisnosti u Nacionalnom tržnom centru u Vašingtonu, poručivši da je "američki san ponovo živ" i da pred zemljom stoje još veći uspesi.

Na binu je izašao u pratnji prve dame Melanije Tramp, nakon što je program nakratko bio prekinut zbog jakog nevremena i preventivne evakuacije posetilaca. Među prisutnima su bili i članovi njegove porodice - sinovi Donald Tramp Mlađi i Erik Tramp, ćerka Tifani, unuka Kaj, kao i snaja Betina. Na početku obraćanja osvrnuo se na vremenske neprilike koje su odložile početak programa, a zatim pozdravio okupljene, za koje je rekao da ih je bilo oko 150.000. Govoreći o