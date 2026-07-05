Gordan Petrić govorio nakon debakla! Hrvatska pobedila Srbiju na EP!

Kurir pre 32 minuta
Gordan Petrić govorio nakon debakla! Hrvatska pobedila Srbiju na EP!

Selektor omladinske reprezentacije Srbije Gordan Petrić izneo je utiske posle poraza od Hrvatske (0:3) na Evropskom prvenstvu.

Srbija je izgubila rezultatom 3:0 i tako sa tri poraza završila takmičenje u grupi: - Mislim da naši igrači koji su ovde imaju neki kvalitet i da smo to morali da u datom trenutku pokažemo. Odigrali smo jako loše prvo poluvreme, kao da nismo bili prisutni na terenu. U drugom smo izgledali bolje, ali generalno u ove tri utakmice primili smo neke golove koje nije trebalo, to je moj utisak. Sigurno da bi nam bilo lakše na ovom turniru da je ekipa bila kompletna, ali
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