Gordan Petrić govorio nakon debakla! Hrvatska pobedila Srbiju na EP!

Selektor omladinske reprezentacije Srbije Gordan Petrić izneo je utiske posle poraza od Hrvatske (0:3) na Evropskom prvenstvu.

Srbija je izgubila rezultatom 3:0 i tako sa tri poraza završila takmičenje u grupi: - Mislim da naši igrači koji su ovde imaju neki kvalitet i da smo to morali da u datom trenutku pokažemo. Odigrali smo jako loše prvo poluvreme, kao da nismo bili prisutni na terenu. U drugom smo izgledali bolje, ali generalno u ove tri utakmice primili smo neke golove koje nije trebalo, to je moj utisak. Sigurno da bi nam bilo lakše na ovom turniru da je ekipa bila kompletna, ali