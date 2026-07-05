Ovo su tinejdžeri koji su poginuli u Banji Koviljači: Najbolji drugovi zajedno otišli u smrt, čitav loznički kraj ih oplakuje (foto)

Dva tinejdžera, osamnaestogodišnji Marko J. i Bogdan M. poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se u ranim jutarnjim časovima, oko 6 sati, dogodila na ulasku u Banju Koviljaču, kod Mazalove stanice.

Čitav grad oprašta se od tragično preminulih momaka čija je smrt sve zavila u crno, a kako kažu oni koji su ih poznavali Marko i Bogdan bili su najbolji drugovi. "Marko, ljubi te razredna, počivaj u miru", "Bog neka im podari večni mir", "Porodicama iskreno saučešće", neki su od komentara ispod emotivne fotografije dvojice mladih prijatelja. Prema nezvaničnim informacijama, oni su nastradali na licu mesta, a nalazili su se u vozilu marke "golf" koje je išlo iz