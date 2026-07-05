Potop orlića na EP! Debakl Srbije protiv Hrvatske, vraćamo se kući bez osvojenog boda! Oštećeni smo i za penal...

Od najnovijeg Hronološki Poraz Srbije od Hrvatske - 3:0! 3:0 za Hrvatsku! Dino Godec je strelac posle samo nekoliko minuta pošto je ušao u igru - 2:0! Glavni arbitar je samo odmahnuo rukom! Zicer Milosavljevića sa pet metara nije završio u golu Hrvata! Orlići za 45 minuta nisu stvorili šansu, dok Hrvati imaju prednost i idu ka pobedi...

Polovina prvog dela utakmica, loše izdanje Srbije. Šutalo je zapleo u finišu akcije i nije šutirao na vreme... Lovro Šelfi je matirao Draškić - Hrvatska vodi sa 1:0. Bez konkretne akcije i šanse. Napred, Orlići! SRBIJA (4-3-3): Draškić, Stojković, Hadžimujović, Simić, Petrović, Miroslavljević, Novčić, Pavlović, Kostić, Zarić, Ranković. HRVATSKA (4-4-2): Kostopeč, Mikić, Zebić, Puljić, Mandić, Smiljanić, Čović, Subotić, Šutalo, Kusanović, Čelfi. "Orlići" žele pobedu