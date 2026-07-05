Skandal na Mundijalu? Bela kuća navodno tražila ukidanje suspenzije zvezdi američke selekcije! Tvrdnje britanskog novinara uzdrmale svet!

Kurir pre 1 sat
Skandal na Mundijalu? Bela kuća navodno tražila ukidanje suspenzije zvezdi američke selekcije! Tvrdnje britanskog novinara…

Britanski novinar Ben Džejkobs tvrdi da je Bela kuća intervenisala kod FIFA zbog crvenog kartona napadača reprezentacije SAD Folarina Baloguna, dok iz svetske kuće fudbala odbacuju bilo kakav politički uticaj na odluku.

Svetska fudbalska federacija (FIFA) ponovo se našla na meti kritika zbog navodnog mešanja politike u sport, nakon što su se pojavile informacije da je crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu poništen posle pritiska iz Bele kuće. Ugledni britanski novinar Ben Džejkobs objavio je da je administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država navodno direktno kontaktirala FIFA, zahtevajući od predsednika organizacije Đanija Infantina da preispita
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ume i Francuska da ratuje: Rajan Čerki imao poruku za Paragvajce

Ume i Francuska da ratuje: Rajan Čerki imao poruku za Paragvajce

Večernje novosti pre 59 minuta
Najveća sramota u istoriji FIFA i svetskih prvenstava od kako fudbal postoji: Amerika sama sebi obrisala crveni karton…

Najveća sramota u istoriji FIFA i svetskih prvenstava od kako fudbal postoji: Amerika sama sebi obrisala crveni karton, Belgijanci meta najveće malverzacije ikada!

Hot sport pre 3 sata
Fifa samo uslovno suspendovala Baloguna zbog crvenog kartona dobijenog u duelu sa BiH

Fifa samo uslovno suspendovala Baloguna zbog crvenog kartona dobijenog u duelu sa BiH

Radio sto plus pre 2 sata
Skandal na Mundijalu, ukinut crveni karton Amerikancu: Tramp zvao Infantina da FIFA promeni odluku

Skandal na Mundijalu, ukinut crveni karton Amerikancu: Tramp zvao Infantina da FIFA promeni odluku

Mondo pre 3 sata
FIFA ukinula crveni Amerikancu, dodelila uslovnu kaznu (!?)

FIFA ukinula crveni Amerikancu, dodelila uslovnu kaznu (!?)

Sport klub pre 3 sata
Nova lakrdija na Mundijalu: Amerikancu poništen crveni karton - domaćin kompletan!

Nova lakrdija na Mundijalu: Amerikancu poništen crveni karton - domaćin kompletan!

Kurir pre 3 sata
Tramp pozdravio odluku Fife da samo uslovno suspenduje Baloguna

Tramp pozdravio odluku Fife da samo uslovno suspenduje Baloguna

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalFIFABela kuća

Sport, najnovije vesti »

Tramp pozdravio odluku: FIFA poništila crveni karton američkom fudbaleru pred meč osmine finala

Tramp pozdravio odluku: FIFA poništila crveni karton američkom fudbaleru pred meč osmine finala

Danas pre 4 minuta
U dosadašnjim mečevima sa ovim rivalom ima polovičan učinak: Đoković dobio protivnika u četvrtfinalu Vimbldona

U dosadašnjim mečevima sa ovim rivalom ima polovičan učinak: Đoković dobio protivnika u četvrtfinalu Vimbldona

Danas pre 1 sat
Amerika i dalje neprikosnovena na Svetskim prvenstvima: Srebro za Orliće

Amerika i dalje neprikosnovena na Svetskim prvenstvima: Srebro za Orliće

Danas pre 1 sat
Nastavlja se sumrak favorita u ženskoj konkurenciji na Vimbldonu: Kraj za prvu na svetu

Nastavlja se sumrak favorita u ženskoj konkurenciji na Vimbldonu: Kraj za prvu na svetu

Danas pre 2 sata
Hrvati su bili ubedljivi: Srbija porazom završila učešče na Evropskom prvenstvu, ostala i bez baraža za Mundijal

Hrvati su bili ubedljivi: Srbija porazom završila učešče na Evropskom prvenstvu, ostala i bez baraža za Mundijal

Danas pre 3 sata