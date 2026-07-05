Skandal na Mundijalu? Bela kuća navodno tražila ukidanje suspenzije zvezdi američke selekcije! Tvrdnje britanskog novinara uzdrmale svet!

Britanski novinar Ben Džejkobs tvrdi da je Bela kuća intervenisala kod FIFA zbog crvenog kartona napadača reprezentacije SAD Folarina Baloguna, dok iz svetske kuće fudbala odbacuju bilo kakav politički uticaj na odluku.

Svetska fudbalska federacija (FIFA) ponovo se našla na meti kritika zbog navodnog mešanja politike u sport, nakon što su se pojavile informacije da je crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu poništen posle pritiska iz Bele kuće. Ugledni britanski novinar Ben Džejkobs objavio je da je administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država navodno direktno kontaktirala FIFA, zahtevajući od predsednika organizacije Đanija Infantina da preispita