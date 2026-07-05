Zbog ovog snimka Selmi Bajrami zabranjen ulazak u Srbiju! Jedan gest izazvao haos u regionu, reakcije ne jenjavaju

Kurir pre 8 minuta
Zbog ovog snimka Selmi Bajrami zabranjen ulazak u Srbiju! Jedan gest izazvao haos u regionu, reakcije ne jenjavaju

Pevačici Selmi Bajrami zabranjen je ulazak u Srbiju nakon što je u javnosti veliku pažnju izazvao snimak koji se proširio društvenim mrežama.

Na tom video-zapisu Selma, tokom izvođenja pesme "Valle Kosovare", pokazuje gest dvoglavog orla, koji deo javnosti tumači kao simbol takozvane Velike Albanije. Upravo je taj snimak izazvao burne reakcije i pokrenuo brojne polemike. Ovo je razbesnelo javnost u Srbiji, gde je pevačica i postala popularna, pa su mnogi tražili njen bojkot i zabranu ulaska u našu zemlju. Međutim, ona je neposredno nakon skandala istakla da se to neće desiti i da će se ona vratiti na
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