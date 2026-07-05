"Ako treba, uprljaćemo ruke": Francuzi kipte od besa, oglasio se Mbape posle "tuče" sa Paragvajcima

Kapiten Francuske Kilijan Mbape bio je heroj pobede protiv nezgodnog Paragvaja u osmini finala Svetskog prvenstva. "Trikolori" su uspeli da spreče senzaciju i na kraju slave minimalnim rezultatom 1:0, a pobedonosni gol sa penala je postigao as Reala.

To je njegov 19. gol na 19 utakmica na Svetskim prvenstvima i za sada mu Lionel Mesi beži na vrhu večne liste sa 20 pogodaka. Nije to bio lep meč sa gledanje, Paragvajci su uspeli da neutrališu strašni napad Francuza i dobro ih oznoje. Ipak, sve osim pobede čete Didijea Dešana bi bilo ravno čudu. Iz reprezentacije Francuske su negodovali tokom meča zbog grube igre rivala, a strasti se nisu smirile ni posle teško izvojevanog plasmana u četvrtfinale. Mbape je poslao