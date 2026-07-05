Brazil - Norveška uživo: Neverovatan previd sudije, ali nema gola iz penala

Mondo pre 39 minuta  |  Mladen Šolak
Brazil - Norveška uživo: Neverovatan previd sudije, ali nema gola iz penala

Martin Odegard pokušao je sa desnog "ćoška" kaznenog prostora, ali je lopta otišla u spoljni deo "male mreže".

Alison Beker je za svaki slučaj bio na bližoj stativi i sprečio je opasnost po gol Brazila. Martineli je protrčao po levoj strani, a golman Niland je ponovo odbranio dovoljno da spreči loptu da uđe u gol, a i da dođe do nekog od brazilskih igrača u petercu Vreme je za prvi tajm-aut ili za kraj prve četvrtine, kako više volite. 1998. su čak igrali na Svetskom prvenstvu u Francuskoj, ali je Norveška pobedila 2:1 posle preokreta u poslednjem kolu grupne faze. U
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