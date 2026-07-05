Jokić otišao u drugi deo Srbije: Pred meč sa Bosnom i Hercegovinom se pojavio na konjičkim trkama

Mondo pre 2 sata  |  Nemanja Stanojčić
Jokić otišao u drugi deo Srbije: Pred meč sa Bosnom i Hercegovinom se pojavio na konjičkim trkama

Nikola Jokić je oko podneva pričao sa srpskim novinarima posle treninga, a u ponedeljak će kao kapiten predvoditi reprezentaciju Srbije protiv Bosne i Hercegovine (Pionir, 20 časova).

A, pre te utakmice u kvalifikacijama za Mundobasket se pojavio na konjičkim trkama. Poznato je koliko najbolji košarkaš na planeti voli konje, koliko uživa u svom velikom hobiju i to je pokazao još jednom. Otišao je na konjičke trke u grad Ada koji se nalazi u severnoistočnoj Srbiji, na desnoj obali reke Tise. Udaljen je od Beograda oko 145 kilometara. Jokić je nedavno postao kapiten Srbije i predvodi ekipu u junsko/julskom prozoru. Pobeđena je Švajcarska u
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