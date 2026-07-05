Proslavila se u rijalitiju, pa kupila luks vilu od 600.000 €: U izgled uložila 10.000 €, evo čime se danas bavi

Bivša rijaliti učesnica, a danas televizijska voditeljka Sanja Stanković, poslednjih godina privlači pažnju ne samo zbog karijere, već i zbog uspešnih ulaganja u nekretnine.

Nakon što je nedavno kupila svoj drugi stan, procenjuje se da ukupna vrednost njene imovine premašuje 600.000 evra. Mnogi smatraju da je novac koji je stekla tokom učešća u rijalitiju mudro investirala, a u istom pravcu nastavila je da ulaže i danas, gradeći vredan portfolio nekretnina. Pored ulaganja u nekretnine, Sanja je deo novca izdvojila i za svoj fizički izgled. Na plastične operacije, koje su uključivale višestruke korekcije nosa, usana, jagodica, kao i