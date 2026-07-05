Skandal na sahrani ajatolaha Alija Hamneija: Sin naslednik se nije pojavio, sumnja se na ovaj razlog

Trojica sinova ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija molila su se u nedelju pored njegovog kovčega i kovčega još četiri člana porodice, ali Modžtaba Hamnei, sin koji ga je nasledio kao vrhovni vođa Irana, nije se pojavio.

Državna televizija je prikazala Mostafu Hamneija, Mesama Hamneija i Masuda Hamneija kako se mole iza kovčega postavljenih u prostranom dvorištu džamije Velikog imama Homeinija u Teheranu, prostranog verskog kompleksa. U javnom iskazu odanosti teokratskoj državi i revolucionarnog žara, Islamska Republika organizuje nedelju masovnih pogrebnih povorki za Hamneija, uključujući i prenošenje njegovih posmrtnih ostataka na šiitska verska mesta u susednom Iraku. Nakon što