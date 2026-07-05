"U Banji jauk nebom se prelama, bolni krik roditelja dušu nam slama": Meštani se opraštaju od dvojice mladića

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
"U Banji jauk nebom se prelama, bolni krik roditelja dušu nam slama": Meštani se opraštaju od dvojice mladića

Marko J. (18) i Bogdan M. (18) poginuli su u nedelju oko šest sati ujutru u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na samom ulazu u Banju Koviljaču, a meštani i dalje ne mogu da poveruju da su ova dva mlada života ugašena.

Lokalni mediji, kao i društvene mreže preplavljeni su tužnim rečima i izjavama saučešća porodici. Marko i Bogdan su, kako se navodi, bili najbolji prijatelji. Dok se vršnjaci opraštaju od pokojnih drugara, meštani izražavaju duboku tugu za dvojicom tinejdžera. Objava koja je posebno pogodila sve jeste njihova fotografija uz emotivnu pesmu čiji stihovi predstavljaju poslednji pozrav Marku i Bogdanu Banje Koviljače. Potresna pesma objavljena je na Fejsbuk stranici
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