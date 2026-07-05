"Voleo bi da ima bocu s kiseonikom da mi to ograničava": Ana Nikolić otvorila dušu o Raletu i lečenju

Mondo pre 25 minuta  |  Marina Cvetković
"Voleo bi da ima bocu s kiseonikom da mi to ograničava": Ana Nikolić otvorila dušu o Raletu i lečenju

Ana Nikolić je rešila da otvori dušu o svojoj porodici i odnosu sa najbližima, o čemu godinama nije želela da govori.

Ona se prvo osvrnula na brata Marka, sa kojim je godinama sarađivala i poslovno, ali danas je njihov odnos poljuljan. - U lošim smo odnosima trenutno, i ne razgovaramo, jer smo kao dve mazge. U jednom trenutku me je pretvorio u biljku, pa smo se zato razišli, jer ja biljka ne mogu biti. Između posla, para i brata izabrala sam brata. I njega jedino volim kao što volim Taru. Popravljamo mi taj odnos i biće okej, ali ko će vratiti to vreme? Vreme kad sam skidala 50
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Lečili su me, hteli su da me pretvore u biljku" Velika ispovest Ane Nikolić: Majka je zbog mene žrtvovala svoj život

"Lečili su me, hteli su da me pretvore u biljku" Velika ispovest Ane Nikolić: Majka je zbog mene žrtvovala svoj život

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana Nikolić

Zabava, najnovije vesti »

Kalifornija dobija Dan Brusa Lija

Kalifornija dobija Dan Brusa Lija

Radio 021 pre 45 minuta
"Danas je sve na izvol'te, nekultura i neukus" Crnogorski glumac (31) opleo po devojkama koje se skidaju na mrežama: "Imam tri…

"Danas je sve na izvol'te, nekultura i neukus" Crnogorski glumac (31) opleo po devojkama koje se skidaju na mrežama: "Imam tri sestre i kažem im - Šta će ti slika u kupaćem?"

Blic pre 5 minuta
"Reci mami da ima toliko godina" Kiju Kockar startovala dva muškarca u besnoj mašini na ulici, a ona ih odgovorom patosirala…

"Reci mami da ima toliko godina" Kiju Kockar startovala dva muškarca u besnoj mašini na ulici, a ona ih odgovorom patosirala: "Uvređena sam"

Blic pre 20 minuta
"Avantura je počela" Verica Rakočević na pragu devete decenije bajkerka! Zakamuflirana od glave do pete, njen muž poručuje: "U…

"Avantura je počela" Verica Rakočević na pragu devete decenije bajkerka! Zakamuflirana od glave do pete, njen muž poručuje: "U sedlu" (foto)

Blic pre 50 minuta
Sin i ćerka Ane Sević i Danijela porasli! Pevačica objavila sliku Sene i Simona sa letovanja i oduševila: Devojčica u roze…

Sin i ćerka Ane Sević i Danijela porasli! Pevačica objavila sliku Sene i Simona sa letovanja i oduševila: Devojčica u roze haljinici, a dečak u sivom kompletu

Blic pre 35 minuta