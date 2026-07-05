"Voleo bi da ima bocu s kiseonikom da mi to ograničava": Ana Nikolić otvorila dušu o Raletu i lečenju

Ana Nikolić je rešila da otvori dušu o svojoj porodici i odnosu sa najbližima, o čemu godinama nije želela da govori.

Ona se prvo osvrnula na brata Marka, sa kojim je godinama sarađivala i poslovno, ali danas je njihov odnos poljuljan. - U lošim smo odnosima trenutno, i ne razgovaramo, jer smo kao dve mazge. U jednom trenutku me je pretvorio u biljku, pa smo se zato razišli, jer ja biljka ne mogu biti. Između posla, para i brata izabrala sam brata. I njega jedino volim kao što volim Taru. Popravljamo mi taj odnos i biće okej, ali ko će vratiti to vreme? Vreme kad sam skidala 50