(FOTO) Veliki požari zahvatili Grčku i Portugal

Veliki požari zahvatili su delove Grčke i Portugala, a trenutno više od hiljadu vatrogasaca radi na njihovom gašenju.

U centralnom Portugalu, u oblasti Vouzela, više od 1.200 vatrogasaca pokušava da ugasi požar koji je izbio u četvrtak. Prema podacima satelitske službe Evropske unije Kopernikus, vatra je do danas zahvatila oko 12.000 hektara zemljišta. REUTERS/Pedro Rocha REUTERS/Pedro Rocha REUTERS/Pedro Rocha REUTERS/Pedro Rocha U Grčkoj je požar izbio u subotu uveče u postrojenju za reciklažu, u blizini solunskog predgrađa Oreokastro, nakon čega su vlasti upozorile stanovnike