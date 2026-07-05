(FOTO) Veliki požari zahvatili Grčku i Portugal

N1 Info pre 4 sati  |  Beta
(FOTO) Veliki požari zahvatili Grčku i Portugal

Veliki požari zahvatili su delove Grčke i Portugala, a trenutno više od hiljadu vatrogasaca radi na njihovom gašenju.

U centralnom Portugalu, u oblasti Vouzela, više od 1.200 vatrogasaca pokušava da ugasi požar koji je izbio u četvrtak. Prema podacima satelitske službe Evropske unije Kopernikus, vatra je do danas zahvatila oko 12.000 hektara zemljišta. REUTERS/Pedro Rocha REUTERS/Pedro Rocha REUTERS/Pedro Rocha REUTERS/Pedro Rocha U Grčkoj je požar izbio u subotu uveče u postrojenju za reciklažu, u blizini solunskog predgrađa Oreokastro, nakon čega su vlasti upozorile stanovnike
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