Na današnji dan, 5. jul: Prvi crni teniser pobedio je na Vimbldonu, a Bjorn Borg osvojio petu uzastopnu titulu

Na današnji dan dogodilo se: 1596. Engleski pomorci opustošili su špansku obalu i opljačkali Kadiz, pomorsku luku koja je otkrićem Amerike dobila prvorazredan značaj. 1811. Venecuela je postala prva južnoamerička država koja je proglasila nezavisnost od Španije. 1830. U pohodu na Alžir, Francuzi su zauzeli grad Alžir. Alžir je ostao pod francuskom upravom do 1962, kada je ta severnoafrička zemlja stekla nezavisnost. 1865. But (William Booth) osnovao je u Londonu