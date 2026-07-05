Na današnji dan, 5. jul: Prvi crni teniser pobedio je na Vimbldonu, a Bjorn Borg osvojio petu uzastopnu titulu

N1 Info pre 55 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 5. jul: Prvi crni teniser pobedio je na Vimbldonu, a Bjorn Borg osvojio petu uzastopnu titulu
Na današnji dan dogodilo se: 1596. Engleski pomorci opustošili su špansku obalu i opljačkali Kadiz, pomorsku luku koja je otkrićem Amerike dobila prvorazredan značaj. 1811. Venecuela je postala prva južnoamerička država koja je proglasila nezavisnost od Španije. 1830. U pohodu na Alžir, Francuzi su zauzeli grad Alžir. Alžir je ostao pod francuskom upravom do 1962, kada je ta severnoafrička zemlja stekla nezavisnost. 1865. But (William Booth) osnovao je u Londonu
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Na današnji dan, 5. jul: Prvi crni teniser pobedio je na Vimbldonu, a Bjorn Borg osvojio petu uzastopnu titulu

Na današnji dan, 5. jul: Prvi crni teniser pobedio je na Vimbldonu, a Bjorn Borg osvojio petu uzastopnu titulu

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