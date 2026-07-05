Pritužba Vladimira Mihića prosleđena Univerzitetu u Novom Sadu, Senat odlučuje u roku od 30 dana

N1 Info pre 16 minuta  |  FoNet
Pritužba Vladimira Mihića prosleđena Univerzitetu u Novom Sadu, Senat odlučuje u roku od 30 dana

Filozofski fakultet u Novom Sadu primio je pritužbu vanrednog profesora Vladimira Mihića na odluku da ne bude ponovo izabran u zvanje i prosledio je Univerzitetu u Novom Sadu, izjavio je za FoNet dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović.

Alanović je precizirao da od 3. jula teče zakonski rok od 30 dana u kojem Senat Univerziteta u Novom Sadu u proširenom sastavu treba da odluči o podnetoj pritužbi. Prema njegovim rečima, Savet Univerziteta trebalo bi da imenuje šestočlanu komisiju iz reda nastavnika, nakon čega će biti zakazana sednica proširenog Senata. „Kada će to biti, trenutno ne znam i nemamo zvaničnu informaciju, ali pretpostavljam da će sednica biti održana tokom jula“, rekao je Alanović. On
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