Tramp pomešao političke i partijske teme na proslavi 250. godišnjice Amerike, nazvavši je "najradosnijom prekretnicom svih vremena"

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Tramp pomešao političke i partijske teme na proslavi 250. godišnjice Amerike, nazvavši je "najradosnijom prekretnicom svih…

Predsednik SAD Donald Tramp pomešao je partijsku politiku sa patriotskim pozivima kasno sinoć na obeležavanju 250. godišnjice američke nezavisnosti, nazivajući taj trenutak "jednim od najradosnijih i najveličanstvenijih prekretnica svih vremena".

U govoru kasno sinoć u Vašingtonu, Tramp je odao počast veteranima, uključujući nekolicinu njih iz Drugog svetskog rata i jednom od prvih crnih oficira koji je vodio tim specijalnih snaga u borbama u Vijetnamu. Oni su se pojavili pred zastavama koje su simbolizovale neke od najznačajnijih i najizazovnijih trenutaka u američkoj istoriji, od one koja je obavila kovčeg Abrahama Linkolna do one na avionu kojim su upravljali braća Rajt. Ipak Tramp je zašao i u partijsku
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