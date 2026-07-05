Program Svetskog prvenstva počinje u 22 časa: Evo koje 2 utakmice se igraju večeras i tokom noći (25. dan)

Nedeljnik pre 1 sat
Program Svetskog prvenstva počinje u 22 časa: Evo koje 2 utakmice se igraju večeras i tokom noći (25. dan)

Na programu 25. dana Svetskog prvenstva u Severnoj Americi u noći između 5. i 6. jula biće dve utakmice, od 22 časa do 2 časa ujutru.

Program u nedelju uveče počinje utakmicom između Brazila i Norveške u okviru osmine finala, sa početkom od 22 časa na Metlajf (MetLife) stadionu u Nju Džersiju. BRAZIL – NORVEŠKA (OD 22 ČASA) Brazil je u nokaut fazu prošao kao prvoplasirana reprezentacija u Grupi C, pošto je ukupno osvojio sedam bodova. Isto toliko imao je i Maroko, ali je Brazil ostvario bolju gol razlku. Brazil je u prvom kolu odigrao nerešeno sa Marokom (1:1), u drugom meču je savladao Haiti
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