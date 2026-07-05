Pred vanredno zasedanje: Odbor Skupštine Srbije utvrdio ustavnost deset predloga zakona

Skupštinski Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio je da je deset predloga zakona, koji su na dnevnom redu Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Srbije.

Među razmatranim predlozima bili su, između ostalih, Predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza sa sedištem u Srbiji, kao i izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, navodi se na sajtu Skupštine Srbije. Odbor je razmatrao i Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima, Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kao i