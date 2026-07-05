RGZ pokreće novu rubriku: Građani mogu da postavljaju pitanja o katastru i nepokretnostima

Newsmax Balkans pre 8 sati  |  Newsmax Balkans
RGZ pokreće novu rubriku: Građani mogu da postavljaju pitanja o katastru i nepokretnostima

Republički geodetski zavod (RGZ) najavio je da će, zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koja se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, pokrenuti rubriku "Građanin pita, RGZ odgovara", u okviru koje će javno objavljivati odgovore na pojedina pitanja građana od šireg značaja.

Zavod je podsetio da je i do sada redovno odgovarao na pitanja građana i pružao informacije u okviru zakonskih nadležnosti, a cilj nove rubrike je da na razumljiv način objasni postupke koje vodi, nadležnosti katastra i razliku između poslova RGZ i drugih državnih organa. "Namera je da se otklone nedoumice, spreči širenje dezinformacija o radu katastra i doprinese boljem razumevanju postupaka koji se vode pred RGZ", navodi se na sajtu. Građani pitanja mogu slati
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