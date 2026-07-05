Sunce, oblaci i lokalni pljuskovi: RHMZ objavio prognozu za naredne dane

NIN pre 31 minuta  |  Tanjug
Sunce, oblaci i lokalni pljuskovi: RHMZ objavio prognozu za naredne dane

U Srbiji će danas prepodne biti pretežno sunčano, a posle podne je uz slab do umeren razvoj oblačnosti tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura iznosiće od 10 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, dok će najniža temperatura u glavnom gradu biti oko 17, a najviša oko 28 stepeni. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Prema izgledima vremena do nedelje, 12. jula, očekuje se promenljivo uz smenu
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