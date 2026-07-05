Ukrajinci digli u vazduh vojni aerodrom, Rusi odmah uzvratili istom merom

Ukrajinske i ruske snage nastavile su tokom noći i dana razmenu udara na više pravaca, pri čemu Kijev tvrdi da je gađao vojne ciljeve na Krimu i u Donjeckoj, Luganskoj i Hersonskoj oblasti, dok Moskva saopštava da je izvela napade na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i železničku infrastrukturu, kao i objekte za proizvodnju i skladištenje dronova, u okviru intenziviranih borbenih dejstava duž cele linije fronta. Ukrajinske odbrambene snage saopštile su danas