Ukrajinci digli u vazduh vojni aerodrom, Rusi odmah uzvratili istom merom

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Ukrajinci digli u vazduh vojni aerodrom, Rusi odmah uzvratili istom merom
Ukrajinske i ruske snage nastavile su tokom noći i dana razmenu udara na više pravaca, pri čemu Kijev tvrdi da je gađao vojne ciljeve na Krimu i u Donjeckoj, Luganskoj i Hersonskoj oblasti, dok Moskva saopštava da je izvela napade na ukrajinske vojne aerodrome, energetsku i železničku infrastrukturu, kao i objekte za proizvodnju i skladištenje dronova, u okviru intenziviranih borbenih dejstava duž cele linije fronta. Ukrajinske odbrambene snage saopštile su danas
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