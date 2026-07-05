Protest malinara ovog utorka u Arilju, žale se na otkupnu cenu

Udruženje malinara „Vilamet“ iz Arilja pozvao je sve nezadovoljne proizvođače malina na protest koji će biti održan u utorak, 7. jula, u 12 časova, ispred Opštine Arilje. „Ne prihvatamo otkupnu cenu od 400 dinara.

To je sramno, to nije ponuda, to je poniženje“, navode iz udruženja malinara, a prenosi Beta. Oni dodaju da troškovi gajenja malina rastu, da je radna snaga sve skuplja, a cena njihovog rada je sve niža. Predsednik Udruženja malinara „Vilamet“ Mileta Pilčević rekao je ranije da je prošlogodišnja cena malina bila 620 do 630 dinara, iako je rod bio umanjen i da ne vidi razlog zašto je ovogodišnja cena 400 dinara. „Zašto se svake godine počinje sa ucenjivanjem