Centar za lokalnu samoupravu otkrio da je Grad Beograd izgubio spor s prevoznikom, ali neće da plati. Građana to košta oko 300.000 dnevno

Nova pre 1 sat
Centar za lokalnu samoupravu otkrio da je Grad Beograd izgubio spor s prevoznikom, ali neće da plati. Građana to košta oko…

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da Beograđani plaćaju dnevnu kamatu od oko 300 hiljada dinara, ili blizu 10 miliona dinara mesečno, zbog neizvršavanja pravosnažne presude, kojom je Grad Beograd obavezan da isplati zaostala dugovanja konzorcijumu prevoznika "Arriva Litas".

Naveo je da je "konzorcijum 'Arriva Litas' u svom sastavu imao 19 prevoznika - od kojih mnogi i danas rade - i da je dobio Grad Beograd na sudu, jer ugovor nije poštovan, a presuda je pravosnažna i izvršna". "Neizvršavanjem ove presude rukovodstvo Beograda pravi svakog dana novi dug Beograđanima, što predstavlja vrhunsku neodgovornost", istakao je CLS. Dodao je da se zalaže za to da svaki funkcioner svojom privatnom imovinom odgovara za štetu koju u poslovanju
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