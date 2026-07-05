Ibrahimović: "Da sam morao da igram protiv Paragvaja, poslao bih nekoga u bolnicu"

Zlatan Ibrahimović, legendarni bivši fudbaler, pohvalio je fudbalere Francuske zbog njihove smirenosti na utakmici protiv Paragvaja.

Francuska je u subotu pobedila Paragvaj rezultatom 1:0 u osmini finala Svetskog prvenstva. Paragvajci su maltene sve vreme pokušavali da isprovociraju favorite, posebno Kilijana Mbaea koji je i postigao jedini gol na utakmici, sa penala. "Francuska je danas sačuvala prisebnost. Morali su da izbegnu provokacije i u tome su uspeli. Da sam ja igrao tu utakmicu, dobio bih četiri ili pet crvenih kartona i nekoga bih poslao u bolnicu. Ne volim ih, ali provokacije su deo