Jokić davao izjavu u Beogradu, pa isti dan otišao na drugi kraj Srbije: Snimili ga s pivom u ruci VIDEO

Nikola Jokić je proveo nedeljno veče na hipodromu u gradu Ada gde je otišao nakon što je davao izjave u Beogradu pred utakmicu protiv Bosne i Hercegovine.

Srbija igra protiv BiH u ponedeljak od 20 časova u Pioniru a dan ranije je Jokić najavio taj okršaj. Posle toga, viđen je na potpuno drugom kraju Srbije. U pitanju je bio trkački dan tokom kog se održava i "Probni derbi" u gradu Ada, a razlog je bio taj što se takmiče dva grla iz njegove štale. U pitanju su "Catullo Jet" i "Aragorn". Jokića su snimili sa pivom u ruci. Jokić je u četvrtak briljirao protiv Švajcarske u kvalifikacijama za Mundobasket. Vide se neke