"Napunili bi Arenu da smo mogli da igramo, vidi se ljubav Srbije prema košarci": Alimpijević oduševljen atmosferom

Seniorska košarkaška reprezentacija Srbije na impresivan način je započela julski kvalifikacioni prozor za Mundobasket, pošto je u petom kolu deklasirala Švajcarsku.

„Orlovi” trenutno imaju učinak od tri pobede i dva poraza, a ovu fazu takmičenja zatvoriće u ponedeljak od 20:00 časova, kada je na programu meč odluke protiv selekcije Bosne i Hercegovine. Tim povodom medijima se obratio selektor Dušan Alimpijević. On je do detalja analizirao narednog rivala, uporedio kadrovske promene, pohvalio nesebičnost svojih izabranika, a posebnu poruku poslao je kadetima koji večeras igraju za svetsko zlato. „Videli smo u utakmicama sa