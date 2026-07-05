Nova prognoza Marka Čubrila: Ovi krajevi danas mogu da očekuju kišu, a evo kad se sprema konkretnije pogoršanje

Nova pre 6 sati
Nova prognoza Marka Čubrila: Ovi krajevi danas mogu da očekuju kišu, a evo kad se sprema konkretnije pogoršanje

Narednih dana očekuje nas umereno toplo vreme bez ekstremnih vrućina, ali uz česte prolazne nestabilnosti, najavio je Marko Čubrilo, meteorolog amater čije prognoze na mrežama prati ceo region.

Kako najavljuje, već danas posle podne nestabilno vreme zahvatiće sever regiona, dok će se u ponedeljak ti pljuskovi proširiti nad većim delom regiona. U sredu uveče ponovo prolazne nestabilnosti i osveženje, ali izgleda da jaču promenu vremena možemo da očekujemo tek oko 17. jula. Prenosimo vam novu prognozu Marka Čubrila. "Danas kasno posle podne će se ka nama sa severozapada približavati manja količina vlažnog vazduha te su na severu regiona moguću lokalni
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